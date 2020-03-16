Окупанти на Донбасі до фейків про коронавірус у ЗСУ додали епідемію віспи

На Донбасі ворог в усякий спосіб намагається дискредитувати українську армію, але, вочевидь, це не надто вдається. Тож не придумали нічого кращого, як щодня повідомляти про випадки захворювання на коронавірус у лавах ЗСУ. Ба й цього виявилося мало – 15 березня бойовики "знайшли" в українців віспу.

"ЗМІ" окупантів та їхні "офіційні органи" щодня повідомляють про нові випадки виявлення коронавірусу в ЗСУ. Якби підрахувати їх усіх, то українська армія вся мала б вже бути на суворому карантині.

До слова Аваков заявив, що в окупованій Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу

Наприклад, 14 березня написали про "цілу бригаду, яку відправили на карантин". 15 березня додали ще трохи "уявних хворих", і так щодня.





Скріншоти з сайту, де окупанти пишуть свої "новини"

Але цього виявилося мало. Цього ж дня, 15 березня, "народна міліція ДНР" з усією серйозністю повідомила, що в ЗСУ – епідемія віспи. І все б нічого, тільки от цією хворобою у світі не хворіють вже понад 40 років.

"В ходе проверки выявлено 17 случаев заболевания военнослужащих оспой". Серьёзно? Скажите кто-нибудь бакланам, что последний случай оспы был зафиксирован в 1978 году, а то они, похоже, не в курсе #кормимватуговном https://t.co/0y1yPdQPFZ #1ак #роа #роспроп pic.twitter.com/djAmJgZcNK — Necro Mancer (@666_mancer) March 15, 2020

За даними ВООЗ, 9 грудня 1979 року завдяки вакцинації світ повністю подолав віспу. У травні 1980 року 33-тя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я офіційно оголосила, що "світ і всі його народи здобули свободу від віспи".

Але що проросійським бойовикам якась ВООЗ?



В Україні станом на 15 березня підтвердили тільки 3 випадки інфікування / Інфографіка 24 каналу