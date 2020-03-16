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      Окупанти на Донбасі до фейків про коронавірус у ЗСУ додали епідемію віспи

      - Читать новость на русском
      Проросійські бойовики геть втратили глузд / Колаж 24 каналу

      На Донбасі ворог в усякий спосіб намагається дискредитувати українську армію, але, вочевидь, це не надто вдається. Тож не придумали нічого кращого, як щодня повідомляти про випадки захворювання на коронавірус у лавах ЗСУ. Ба й цього виявилося мало – 15 березня бойовики "знайшли" в українців віспу.

      "ЗМІ" окупантів та їхні "офіційні органи" щодня повідомляють про нові випадки виявлення коронавірусу в ЗСУ. Якби підрахувати їх усіх, то українська армія вся мала б вже бути на суворому карантині. 

      До слова Аваков заявив, що в окупованій Горлівці зафіксували 12 випадків коронавірусу

      Наприклад, 14 березня написали про "цілу бригаду, яку відправили на карантин". 15 березня додали ще трохи "уявних хворих", і так щодня. 



      Скріншоти з сайту, де окупанти пишуть свої "новини"

      Але цього виявилося мало. Цього ж дня, 15 березня, "народна міліція ДНР" з усією серйозністю повідомила, що в ЗСУ – епідемія віспи. І все б нічого, тільки от цією хворобою у світі не хворіють вже понад 40 років. 

      За даними ВООЗ, 9 грудня 1979 року завдяки вакцинації світ повністю подолав віспу. У травні 1980 року 33-тя сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я офіційно оголосила, що "світ і всі його народи здобули свободу від віспи".

      Але що проросійським бойовикам якась ВООЗ? 


      В Україні станом на 15 березня підтвердили тільки 3 випадки інфікування / Інфографіка 24 каналу

      У Вірменії жінка з коронавірусом прийшла на заручини сина: кількість хворих в країні зросла
      15 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Збройні сили України Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі Курйозні новини
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