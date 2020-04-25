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      Оккупанты обстреляли украинские позиции под Авдеевкой из тяжелых минометов

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      Оккупанты 25 апреля 2020 обстреляли украинские позиции возле Авдеевки
      Оккупанты обстреляли украинские позиции под Авдеевкой / 5 канал

      С начала текущих суток 25 апреля пророссийски боевики нарушили режим перемирия 7 раз. Враг бил по позициям ВСУ из тяжелых минометов.

      Под вражеским огнем находились защитники Авдеевки, сообщили в отчете пресс-службы Минобороны.

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      Наемники обстреливали украинских защитников из полосы действий оперативно-тактической группировки "Восток". С 5:30 до 6:00 враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 82-го и 120-го калибров, дополнительно ведя огонь из станковых и автоматических гранатометов.

      Обстрелы велись со стороны:

      • Яковлевки;
      • Спартака;
      • Ясиноватой.

      В 6:05 оккупанты совершили 15 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета недалеко от Павлополя.

      В 8:15 враг открыл огонь из гранатометов СПГ и РПГ возле Орехового. Одновременно с этим, в районе Старогнатовки российско-оккупационные войска 28 раз выстрелили из автоматических гранатометов АГС. Огонь велся со стороны села Каменка,
      – отметили в Минобороны.

      Также, с 8:25 до 8:50 недалеко от Опытного зафиксировали 8 выстрелов со стороны противника с применением автоматических и станковых гранатометов. Украинские военные дали отпор врагу.

      Внимание! С начала 25 апреля боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются.

      Карта проведення Операції Об'єднаних сил
      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Пророссийские боевики Новости Украины Операция Объединенных сил Міністерство оборони України Война на Донбассе Война Украина – Россия
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