Оккупанты обстреляли украинские позиции под Авдеевкой из тяжелых минометов

С начала текущих суток 25 апреля пророссийски боевики нарушили режим перемирия 7 раз. Враг бил по позициям ВСУ из тяжелых минометов.

Под вражеским огнем находились защитники Авдеевки, сообщили в отчете пресс-службы Минобороны.

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Наемники обстреливали украинских защитников из полосы действий оперативно-тактической группировки "Восток". С 5:30 до 6:00 враг обстрелял позиции ВСУ из минометов 82-го и 120-го калибров, дополнительно ведя огонь из станковых и автоматических гранатометов.

Обстрелы велись со стороны:

Яковлевки;

Спартака;

Ясиноватой.

В 6:05 оккупанты совершили 15 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета недалеко от Павлополя.

В 8:15 враг открыл огонь из гранатометов СПГ и РПГ возле Орехового. Одновременно с этим, в районе Старогнатовки российско-оккупационные войска 28 раз выстрелили из автоматических гранатометов АГС. Огонь велся со стороны села Каменка,

– отметили в Минобороны.

Также, с 8:25 до 8:50 недалеко от Опытного зафиксировали 8 выстрелов со стороны противника с применением автоматических и станковых гранатометов. Украинские военные дали отпор врагу.

Внимание! С начала 25 апреля боевых потерь в рядах украинских войск нет, потери противника уточняются.



Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала