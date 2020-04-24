Боевики обстреляли Лебединское: один украинский боец ранен
Войска оккупантов 24 апреля в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Лебединского. В результате атаки один украинский военный получил ранения.
Про чергове порушення режиму тиші окупантом на Донбасі інформує у фейсбуці штаб ООС.
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24 квітня біля Лебединського противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
– йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення. Військовому одразу надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Стан його здоров’я задовільний.
У штабі ООС додають, що дії ворога не залишилися безкарними. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.
Доба 23 квітня на Донбасі: основне
- Збройні формування РФ 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.
- Бойовики гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення.
Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року унаслідок обстрілів загинули 47 військових. Поіменний список читайте за посиланням.
Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу
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