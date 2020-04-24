10:59
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Боевики обстреляли Лебединское: один украинский боец ранен

      - Читати новину українською
      Бойовики обстріляли Лебединське: один боєць поранений / vchasnoua.com

      Войска оккупантов 24 апреля в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Лебединского. В результате атаки один украинский военный получил ранения.

      Про чергове порушення режиму тиші окупантом на Донбасі інформує у фейсбуці штаб ООС.

      Читайте також Бойовики перейменували Донецьк: фото "указу"

      24 квітня біля Лебединського противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
      – йдеться у повідомленні.

      Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення. Військовому одразу надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

      У штабі ООС додають, що дії ворога не залишилися безкарними. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

      Доба 23 квітня на Донбасі: основне

      • Збройні формування РФ 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.
      • Бойовики гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення.

      Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року унаслідок обстрілів загинули 47 військових. Поіменний список читайте за посиланням.


      Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Постраждалі Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      23 апреля , 22:00 Горбачевская и Путинская перестройки, или Второй крах недоимперии
      Віталій Портников
      23 апреля , 21:55 Я ставлю ему четверку, – Кравчук о победах и провалах Зеленского за год
      Олена Трибушна