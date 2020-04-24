Боевики обстреляли Лебединское: один украинский боец ранен

Войска оккупантов 24 апреля в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Лебединского. В результате атаки один украинский военный получил ранения.

Про чергове порушення режиму тиші окупантом на Донбасі інформує у фейсбуці штаб ООС.

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24 квітня біля Лебединського противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення. Військовому одразу надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

У штабі ООС додають, що дії ворога не залишилися безкарними. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

Доба 23 квітня на Донбасі: основне

Збройні формування РФ 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Бойовики гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року унаслідок обстрілів загинули 47 військових. Поіменний список читайте за посиланням.



Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу