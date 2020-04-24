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      Бойовики обстріляли Лебединське: один український боєць поранений

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      Бойовики обстріляли Лебединське: один боєць поранений / vchasnoua.com

      Війська окупанта 24 квітня вкотре порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу Лебединського. Внаслідок атаки один український військовий отримав поранення.

      Про чергове порушення режиму тиші окупантом на Донбасі інформує у фейсбуці штаб ООС.

      Читайте також Бойовики перейменували Донецьк: фото "указу"

      24 квітня біля Лебединського противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
      – йдеться у повідомленні.

      Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення. Військовому одразу надали першу медичну допомогу та доставили до лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

      У штабі ООС додають, що дії ворога не залишилися безкарними. Українські військові відкрили вогонь у відповідь. Втрати противника уточнюються.

      Доба 23 квітня на Донбасі: основне

      • Збройні формування РФ 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.
      • Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення.

      Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року унаслідок обстрілів загинули 47 військових. Поіменний список читайте за посиланням.


      Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Постраждалі Новини Росії Україна – Росія Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини України
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