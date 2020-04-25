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      Окупанти обстріляли українські позиції під Авдіївкою з важких мінометів

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      Окупанти 25 квітня 2020 обстріляли українські позиції під Авдіївкою
      Окупанти обстріляли українські позиції під Авдіївкою / 5 канал

      Від початку поточної доби 25 квітня проросійськи бойовики порушили режим перемир'я 7 разів. Ворог гатив по позиціях ЗСУ з важких мінометів.

      Під ворожим вогнем перебували оборонці Авдіївки, повідомили у зведенні пресслужби Міноборони.

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      Найманці обстрілювали українських захисників зі смуги дій оперативно-тактичного угруповання "Схід". Від 5:30 до 6:00 ворог обстріляв позиції ЗСУ з мінометів 82-го та 120-го калібрів, додатково ведучи вогонь зі станкових та автоматичних гранатометів.

      Обстріли велися зі сторони:

      • Яковлівки;
      • Спартака;
      • Ясинуватої.

      О 06:05 окупанти здійснили 15 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета неподалік Павлополя.

      О 8:15 ворог відкрив вогонь з гранатометів СПГ та РПГ поблизу Оріхового. Одночасно з цим, в районі Старогнатівки російсько-окупаційні війська 28 разів вистрілили з автоматичних гранатометів АГС. Вогонь вівся зі сторони села Кам'янка,
      – зазначили у Міноборони. 

      Також, з 08:25 до 08:50 неподалік Опитного зафіксували 8 пострілів з боку противника із застосуванням автоматичних та станкових гранатометів. Українські військові дали відсіч ворогу.

      Увага! З початку 25 квітня бойових втрат у лавах українських військ немає, втрати противника уточнюються.

      Карта проведення Операції Об'єднаних сил
      Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Міністерство оборони України Війна на Донбасі Війна Україна – Росія Новини України
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