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      Оккупанты обстреляли украинских бойцов на Донбассе из запрещенного оружия

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      Боевики продолжают обстреливать военных ВСУ на Донбассе
      Боевики продолжают обстреливать военных ВСУ на Донбассе / narodna-pravda.ua

      Оккупационные войска России 25 мая 6 раз обстреляли позиции украинских защитников, но получили ответ. Ни один военный ВСУ не погиб и не получил ранений.

      Оккупанты обстреливая украинские позиции 1 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – 82-миллиметровые минометы.

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      Враг в течение дня стрелял по защитникам Украины из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Опытного, Песков и Павлополя.

      Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен,
      – добавили в штабе.

      С начала суток, 26 мая, оккупанты один раз обстрелял украинские позиции возле Гнутового из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.

       

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      Теги: Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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