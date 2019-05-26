Оккупанты обстреляли украинских бойцов на Донбассе из запрещенного оружия

Оккупационные войска России 25 мая 6 раз обстреляли позиции украинских защитников, но получили ответ. Ни один военный ВСУ не погиб и не получил ранений.

Оккупанты обстреливая украинские позиции 1 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – 82-миллиметровые минометы.

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Враг в течение дня стрелял по защитникам Украины из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Опытного, Песков и Павлополя.

Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен,

– добавили в штабе.

С начала суток, 26 мая, оккупанты один раз обстрелял украинские позиции возле Гнутового из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.