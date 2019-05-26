Окупанти обстріляли українських бійців на Донбасі з забороненої зброї

Окупаційні війська Росії 25 травня 6 разів обстріляли позиції українських захисників, але отримали відповідь. Жоден військовий ЗСУ не загинув та не отримав поранень.

Окупанти обстрілюючи українські позиції 1 раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети.

Читайте також: Українські військові розгромили позицію бойовиків на Донбасі: яскраве відео

Ворог протягом дня гатив по захисниках України з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Опитного, Пісків та Павлополя.

Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено,

– додали у штабі.

З початку доби, 26 травня, окупанти один раз обстріляв українські позиції біля Гнутового зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ також немає.