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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Оккупанты отреагировали на заявление Авакова о подготовке к деоккупации Донбасса

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Андрей Марочко
Андрей Марочко / Фото из открытых источников

Представитель "народной милиции" оккупационной администрации России на Луганщине Андрей Марочко убежден, что не стоит серьезно воспринимать идею деоккупации Донбасса работниками МВД Украины.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отметим, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.

"Я думаю, что не нужно серьезно рассматривать это заявление преступника Авакова и по совместительству ранее судимого министра МВД", – сказал Марочко.

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По его словам, чтобы обсуждать вопрос введения миротворцев, украинской стороне нужно, прежде всего, "выполнить условия минских соглашений и получить согласие "ЛНР" и "ДНР".

"И не нужно ничего придумывать. Как сказал еще в 19 веке немецкий государственный деятель и философ Иоганн Гете, "любая умная мысль уже приходила кому-то в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти", – сказал представитель окупантов.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости Луганска Арсен Аваков Министерство внутренних дел Полиция Реинтеграция Донбасса
Источник: 24 Канал
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