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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Оккупанты "отредактировали" письмо Сенцова

81 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / life.pravda.com.ua

Украинская актриса Римма Зюбина считает, что российские спецслужбы изменили последнее полученное письмо от режиссера Олега Сенцова.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Поддельнон письмо актриса получила 7 июля. Она отметила, что ранее Олег писал о том, что у него вливают "много различных жидкостей".

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"А вот в последнем письме есть странный момент. Олег пишет ровно каждую строчку. Неразборчиво, но ровно. В том месте, где он рассказывает о самочувствии: "Мое здоровье не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным", увидела, что фраза написана над чертой. Как будто зависла в воздухе. Там что-то вырезали", –пояснила Зюбина.

Она добавила, что следующее предложение в письме начинается не с большой буквы

"... каждый видит то, что он хотел бы увидеть". Даже когда заканчивает письмо, все равно пишет слова: "Обнимаю, уважаю, Олег, дата". И только в той части текста двойная риска. Видимо, что-то вырезали и смонтировали страницу так, как им было нужно,
– отметила Зюбина.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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