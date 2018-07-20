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Окупанти "відредагували" лист Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / life.pravda.com.ua

Українська актриса Римма Зюбіна вважає, що російські спецслужби змінили останнього отриманого листа від режисера Олега Сенцова.

Про це пише Gazeta.ua.

Підробленого листа актриса отримала 7 липня. Вона зазначила, що раніше Олег писав про те, що в нього вливають "багато різних рідин".

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"А ось в останньому листі є дивний момент. Олег пише рівно кожен рядок. Нерозбірливо, але рівно. У тому місці, де він розповідає про самопочуття: "Моє здоров'я не таке прекрасне, як може здатися де­яким уповноваженим", побачила, що фраза написана над рискою. Наче зависла в повітрі. Там щось вирізали", – пояснила Зюбіна.

Вона додала, що наступне речення у листі починається не з великої літери

"… кожен бачить те, що він хотів би побачити". Навіть коли закінчує лист, все одно пише слова рівно: "­Обіймаю, поважаю, Олег, дата". І тільки в тій частині тексту подвійна риска. Мабуть, щось вирізали та змонтували сторінку так, як їм було потрібно, – відзначила Зюбіна.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?
Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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