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      Оккупанты понаставляли "черных вдов" на Донбассе: фото запрещенного вооружения

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      Обнаруженные возле Орехова "черные вдовы" / фото пресс-центр ОТГ "Север"

      Военные саперы обнаружили 240 противопехотных мин, образца ПМН-2 "Черная вдова", которые установили на площади в 60 квадратных метров возле населенного пункта Орехово, что в Донецкой области.

      Минные ловушки оккупанты расставили возле дороги общего назначения, которой пользуются и местные жители, и коммунальщики. Об этом информирует пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север" на своей фейсбук-странице.

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      Плотность – по 4 мины на 1 метр. Оккупанты намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке, где проложены коммуникационные узлы. На военном сленге мина ПМН-2 называется "Черная вдова". У такой мины нет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное,
      – рассказал о находках пресс-офицер Виталий Кириллов.

      Вероятно, оккупанты установили мины еще летом.

      "Чудом никто из мирного населения не получил повреждений и не получил травм, ведь плотность расположения мин, а это 30 сантиметров друг от друга, не оставили бы никакого шанса человеку. Такие мины срабатывают при усилии нажима от 8 до 25 килограммов. И могут сработать даже на маленьком ребенке", – добавил Кириллов.


      "Черные вдовы" на Донбассе / фото ОТГ "Север"

      Обычно пострадавшему в результате взрыва такой мины отрывает стопу, возможны повреждения другой ноги и ожоги тела.


      Опасные мины / фото ОТГ "Север"

      Что известно о "черных вдовах"?ПМН-2 – это противопехотная фугасная мина нажимного действия. Изготовлялась в СССР и, до недавнего времени, в России, на Брянском химическом заводе и на заводе имени Чапаева в Чебоксарах.

      ПМН-2 запрещена Оттавской конвенцией 1997 года, подписанной, ратифицированной и выполненной в Украине. С 2005 года в Вооруженных Силах Украины отсутствуют мины этого образца.

      Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и из вооружения их не изъяла. 

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Оружие Пророссийские боевики Война на Донбассе
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