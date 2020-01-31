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      Окупанти понаставляли "чорних вдів" на Донбасі: фото забороненого озброєння

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      Виявлені біля Оріхового "чорні вдови" / фото пресцентр ОТУ "Північ"

      Військові сапери виявили 240 протипіхотних мін, зразка ПМН-2 "чорна вдова", які встановили на площі у 60 квадратних метрів біля населеного пункту Оріхове, що на Донеччині.

      Мінні пастки окупанти розставили біля дороги загального призначення, якою користуються і місцеві жителі, і комунальники. Про це інформує пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ" на своїй фейсбук-сторінці.

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      Щільність – по 4 міни на 1 метр. Окупанти навмисно створили непрохідну зону поблизу дороги саме на ділянці, де прокладені комунікаційні вузли. На військовому сленгу міна ПМН-2 має назву "чорна вдова". Така міна не має механізму самоліквідації та механізму переводу з бойового положення у безпечне,
      – розповів про знахідки пресофіцер Віталій Кирилов.

      Ймовірно, окупанти встановили міни ще влітку.

      "Дивом ніхто з мирного населення не отримав ушкоджень і не зазнав травмувань, адже щільність розташування мін, а це 30 сантиметрів одна від одної, не залишили б жодного шансу людині. Такі міни спрацьовують при зусиллі натиску від 8 до 25 кілограмів. І можуть спрацювати навіть для маленької дитини", – додав Кирилов.


      "Чорні вдови" на Донбасі/ фото ОТУ "Північ"

      Зазвичай постраждалому внаслідок вибуху такої міни відриває стопу, можливі пошкодження іншої ноги і опіки тіла.


      Небезпечні міни/ фото ОТУ "Північ"

      Що відомо про "чорних вдів"? ПМН-2 – це протипіхотна фугасна міна натискної дії. Виготовлялась в СРСР і, до недавнього часу, в Росії, на Брянському хімічному заводі і на заводі імені Чапаєва в Чебоксарах.

      ПМН-2 заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною, ратифікованою і виконаною в Україні. З 2005 року у Збройних Силах України відсутні міни цього зразка.

      Росія до Оттавської конвенції не приєдналася і з озброєння їх не зняла.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Зброя Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики
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