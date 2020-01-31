Окупанти понаставляли "чорних вдів" на Донбасі: фото забороненого озброєння

Військові сапери виявили 240 протипіхотних мін, зразка ПМН-2 "чорна вдова", які встановили на площі у 60 квадратних метрів біля населеного пункту Оріхове, що на Донеччині.

Мінні пастки окупанти розставили біля дороги загального призначення, якою користуються і місцеві жителі, і комунальники. Про це інформує пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Північ" на своїй фейсбук-сторінці.

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Щільність – по 4 міни на 1 метр. Окупанти навмисно створили непрохідну зону поблизу дороги саме на ділянці, де прокладені комунікаційні вузли. На військовому сленгу міна ПМН-2 має назву "чорна вдова". Така міна не має механізму самоліквідації та механізму переводу з бойового положення у безпечне,

– розповів про знахідки пресофіцер Віталій Кирилов.

Ймовірно, окупанти встановили міни ще влітку.

"Дивом ніхто з мирного населення не отримав ушкоджень і не зазнав травмувань, адже щільність розташування мін, а це 30 сантиметрів одна від одної, не залишили б жодного шансу людині. Такі міни спрацьовують при зусиллі натиску від 8 до 25 кілограмів. І можуть спрацювати навіть для маленької дитини", – додав Кирилов.



"Чорні вдови" на Донбасі/ фото ОТУ "Північ"

Зазвичай постраждалому внаслідок вибуху такої міни відриває стопу, можливі пошкодження іншої ноги і опіки тіла.



Небезпечні міни/ фото ОТУ "Північ"

Що відомо про "чорних вдів"? ПМН-2 – це протипіхотна фугасна міна натискної дії. Виготовлялась в СРСР і, до недавнього часу, в Росії, на Брянському хімічному заводі і на заводі імені Чапаєва в Чебоксарах.



ПМН-2 заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною, ратифікованою і виконаною в Україні. З 2005 року у Збройних Силах України відсутні міни цього зразка.



Росія до Оттавської конвенції не приєдналася і з озброєння їх не зняла.