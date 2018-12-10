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      Оккупанты понесли потери на Донбассе

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      На Донбассе был ранен украинский военный
      На Донбассе был ранен украинский военный / Фото из открытых источников

      9 декабря российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один защитник получил ранения. В то же время, бойцам ВСУ удалось ликвидировать двух пророссийских боевиков.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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      "9 декабря, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минского соглашениями", – говорится в сообщении

      В частности, оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ неподалеку Новотошковского, что на Луганщине и хутора Свободного – на Попаснянском направлении, а также опорные пункты украинских бойцов вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, шахта Бутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

      Пророссийские боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В ходе боевых действий, 9 декабря, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. По данным разведки, 2 оккупантов были уничтожены, а еще 4 – ранены,
      – добавили в штабе.

      Также отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил Жертвы
      Источник: 24 Канал
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