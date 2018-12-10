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      Окупанти зазнали втрат на Донбасі

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      9 грудня російські окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого один захисник отримав поранення. Водночас, бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати двох проросійських бойовиків.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook. 

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      "9 грудня, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами", – йдеться у повідомленні

      Зокрема, окупанти прицільно обстрілювали позиції ЗСУ неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку, а також опорні пункти українських бійців поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, шахта Бутівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

      Проросійські бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      В ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил. За даними розвідки, 2 окупантів було знищено, а ще 4 – поранено,
      – додали у штабі.

      Також наголошується, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

       

      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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