Оккупанты понесли серьезные потери на Донбассе

29 ноября российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов, два бойца ВСУ получили ранения. Однако, им удалось ликвидировать четырех и ранить еще одного пророссийского боевика.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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"28 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Пророссийские боевики вели прицельный огонь по украинским военным из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 28 ноября, четыры боевика российско-оккупационных войск были уничтожены и еще один – ранен,

– добавили в штабе.

В то же время, с начала суток 29 ноября оккупанты два раза обстреляли оборонительные укрепления украинской армии возле Тарамчука и Гнутово.