Окупанти зазнали серйозних втрат на Донбасі

29 листопада російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів, двоє бійців ЗСУ отримали поранення. Проте, їм вдалося ліквідувати чотирьох та поранити ще одного проросійського бойовика.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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"28 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове.

Проросійські бойовики вели прицільний вогонь по українських військових із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки, 28 листопада, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ було знищено та ще одного – поранено,

– додали у штабі.

Водночас, від початку доби 29 листопада окупанти два рази обстріляли оборонні укріплення української армії поблизу Тарамчука і Гнутового.