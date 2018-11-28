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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Окупанти на Донбасі цинічно обстріляли пропускний пункт "Майорськ": промовисті фото

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      Наслідки обстрілу КПВВ "Майорськ"
      Наслідки обстрілу КПВВ "Майорськ" / Прес-центр Об'єднаних сил

      Увечері 27 листопада окупанти на Донбасі з боку Горлівки обстріляли зі стрілецької зброї різного калібру контрольно-перепускний пункт в’їзду/виїзду "Майорськ". Факт інциденту відразу зафіксовала чергова зміна українських прикордонників і опісля повідомила про це спостерігачів української сторони СЦКК.

      Про це повідомила українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі (СЦКК), передає прес-центр Об’єднаних сил.

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      Зазначається, що наступного дня, 28 листопада, перед початком роботи КПВВ "Майорськ" прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю внаслідок влучання кулі невизначеного калібру.

      "Пробивши зовнішню стінку, куля застрягла у внутрішній перегородці модуля", – наголошує українська сторона у СЦКК.

      Додамо, що людських жертв та поранень вдалося уникнути, оскільки контрольний пункт "Майорськ" у нічний час доби не працює.

       

      Теги: Операція Об'єднаних сил Держприкордонслужба Горлівка Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 канал
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