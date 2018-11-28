Оккупанты в Донбассе цинично обстреляли пропускной пункт "Майорское": красноречивые фото
Вечером 27 ноября оккупанты на Донбассе со стороны Горловки обстреляли из стрелкового оружия различного калибра контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Майорское". Факт инцидента сразу зафиксовала очередная смена украинских пограничников и потом сообщила об этом наблюдателям украинской стороны СЦКК.
Об этом сообщила украинская сторона в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе (СЦКК), передает пресс-центр Объединенных сил.
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Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" из стрелкового оружия различных калибров
Отмечается, что на следующий день, 28 ноября, перед началом работы КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили сквозное отверстие в правой наружной стенке и частичное повреждение внутренней перегородки модуля паспортного контроля в результате попадания пули неопределенного калибра.
Одна из пуль попала в модуль паспортного контроля КПВВ "Майорское"
"Пробив внешнюю стенку, пуля застряла во внутренней перегородке модуля", – отмечает украинская сторона в СЦКК.
Пуля пробила внешнюю стенку и застряла во внутренней перегородке модуля
Добавим, что человеческих жертв и ранений удалось избежать, поскольку контрольный пункт "Майорское" в ночное время суток не работает.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал
Напомним, по данным штаба Операции объединенных сил в течение суток 27 ноября пророссийские наемники 5 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате боевых действий личный состав Объединенных сил никаких потерь не понес.