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      Оккупанты в Донбассе цинично обстреляли пропускной пункт "Майорское": красноречивые фото

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      Последствия обстрела КПВВ "Майорское"
      Последствия обстрела КПВВ "Майорское" / Пресс-центр Объединенных сил

      Вечером 27 ноября оккупанты на Донбассе со стороны Горловки обстреляли из стрелкового оружия различного калибра контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Майорское". Факт инцидента сразу зафиксовала очередная смена украинских пограничников и потом сообщила об этом наблюдателям украинской стороны СЦКК.

      Об этом сообщила украинская сторона в Общем центре по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе (СЦКК), передает пресс-центр Объединенных сил.

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      Майорских, КПВВ, обстрел. пограничники, Донбасс, боевики, Горловка, Донецк
      Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" из стрелкового оружия различных калибров 

      Отмечается, что на следующий день, 28 ноября, перед началом работы КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили сквозное отверстие в правой наружной стенке и частичное повреждение внутренней перегородки модуля паспортного контроля в результате попадания пули неопределенного калибра.

      Майорских, КПВВ, обстрел. пограничники, Донбасс, боевики, Горловка, Донецк
      Одна из пуль попала в модуль паспортного контроля КПВВ "Майорское" 

      "Пробив внешнюю стенку, пуля застряла во внутренней перегородке модуля", – отмечает украинская сторона в СЦКК.

      Майорских, КПВВ, обстрел. пограничники, Донбасс, боевики, Горловка, Донецк
      Пуля пробила внешнюю стенку и застряла во внутренней перегородке модуля

      Добавим, что человеческих жертв и ранений удалось избежать, поскольку контрольный пункт "Майорское" в ночное время суток не работает.

      Майорских, КПВВ, обстрел. пограничники, Донбасс, боевики, Горловка, Донецк
      К счастью, в результате атаки никто не пострадал 

      Напомним, по данным штаба Операции объединенных сил в течение суток 27 ноября пророссийские наемники 5 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В результате боевых действий личный состав Объединенных сил никаких потерь не понес.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Горловка Госпогранслужба Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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