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      Военное положение в Украине: боевики несколько уменьшили активность на Донбассе

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      Сутки на Донбассе: 5 обстрелов со стороны оккупантов, потерь среди воинов ОС нет, 1 боевик уничтожен
      Сутки на Донбассе: 5 обстрелов со стороны оккупантов, потерь среди воинов ОС нет, 1 боевик уничтожен

      За прошедшие сутки, 27 ноября, украинские воины полностью контролировали ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил. Правда, боевики все же 5 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

      Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в своем традиционном отчете.

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      Военные отмечают, что враг продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

      Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское. Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье,
      – отмечают в Штабе.

      Добавим, в результате боевых действий личный состав Объединенных сил никаких потерь не понес.

      "В текущие сутки враг огневой активности не проявлял. По данным разведки, за прошедшие сутки, один российский оккупант был уничтожен", – констатируют представители Объединенных сил.

      Напомним, что в течение суток 26 ноября оккупанты на Донбассе 18 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего двое воинов ОС получили легкие ранения.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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