Военное положение в Украине: боевики несколько уменьшили активность на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 ноября, украинские воины полностью контролировали ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил. Правда, боевики все же 5 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в своем традиционном отчете.

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Военные отмечают, что враг продолжает применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстреливал наши оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское. Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье,

– отмечают в Штабе.

Добавим, в результате боевых действий личный состав Объединенных сил никаких потерь не понес.

"В текущие сутки враг огневой активности не проявлял. По данным разведки, за прошедшие сутки, один российский оккупант был уничтожен", – констатируют представители Объединенных сил.

Напомним, что в течение суток 26 ноября оккупанты на Донбассе 18 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего двое воинов ОС получили легкие ранения.