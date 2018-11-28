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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан в Україні: бойовики дещо зменшили активність на Донбасі

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      Доба на Донбасі: 5 обстрілів з боку окупантів, втрат серед воїнів ОС немає, 1 бойовика знищено
      Доба на Донбасі: 5 обстрілів з боку окупантів, втрат серед воїнів ОС немає, 1 бойовика знищено / Соцмережі

      Упродовж минулої доби, 27 листопада, українські воїни цілком контролювали ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил. Щоправда, бойовики все ж 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ.

      Про це повідомляє прес-центр Об’єднаних сил у своєму традиційному звіті.

      Читайте також: Як воєнний стан позначиться на ситуації на Донбасі

      Військові наголошують, що ворог продовжує застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

      Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ворог обстрілював наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Новгородське, Мар'їнка, Водяне та Лебединське. Крім того, з мінометів калібру 82 міліметри, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї,
      – зазначають у Штабі.

      Додамо, внаслідок бойових дій особовий склад Об'єднаних сил жодних втрат не зазнав.

      "Поточної доби ворог вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, минулої доби, одного російського окупанта було знищено", – констатують представники Об’єднаних сил.

      Нагадаємо, що упродовж доби 26 листопада окупанти на Донбасі 18 разів відкривали вогонь по українських позиціях, унаслідок чого двоє воїнів ОС отримали легкі поранення. 

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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