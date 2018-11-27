Українські воїни дали відсіч бойовикам на Донбасі: окупанти зазнали втрат

Минулої доби, 26 листопада, окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях ОС. Двоє українських військових отримали легкі поранення, натомість знищено 3 бойовиків.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

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Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Українські підрозділи, обороняючись, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. За даними розвідки, минулої доби 3 бойовиків знищено та ще трьох – поранено.

Протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Луганське, Південне, Верхньоторецьке, Опитне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине,

– повідомили у штабі.

Позиції ОС в районі населеного пункту Малинове обстрілювались із мінометів 120-го калібру.

"По опорних пунктах біля хутора Вільного, Луганського, Опитного, Гнутового та Водяного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм", – наголосили в прес-центрі.