Украинские воины дали отпор боевикам на Донбассе: оккупанты понесли потери

За прошедшие сутки, 26 ноября, оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям ОС. Двое украинских военных получили легкие ранения, зато уничтожено 3 боевиков.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения, обороняясь, принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. По данным разведки, за прошедшие сутки 3 боевиков уничтожены и еще трое – ранены.

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино,

– сообщили в штабе.

Позиции ОС в районе населенного пункта Малиновое обстреливались из минометов 120-го калибра.

"По опорным пунктам у хутора Свободного, Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного враг вел огонь из минометов калибра 82 мм", – отметили в пресс-центре.