Оккупанты продолжают бить по украинским позициям: где было горячее всего

25 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь среди военных не было.

Враг стрелял по позициям подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил 2 обстрела:

– вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

– вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

– дважды неподалеку от Луганского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– около Троицкого – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

– вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– вблизи Новолуганска и Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отметим, что вчера пророссийские боевики из стрелкового оружия ранили женщину в Марьинке. По данным украинских военных, местная жительница Юлия Т. шла по городу со своей 3-летним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и левое плечо. Ей оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала