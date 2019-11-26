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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Окупанти продовжують гатити по українських позиціях: де було найгарячіше

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      Бойовики продовжують обстріли позицій ЗСУ / mil.gov.ua

      25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів обстріляли позиції українських військових. Втрат серед військових не було.

      Ворог стріляв по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

      До теми: Окупанти обстріляли Мар'їнку: під вогонь бойовиків потрапила жінка з дитиною

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив 2 обстріли:

      – поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

      – поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

      6 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

      – двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

      – біля Троїцького – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

      – поблизу Кримського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

      – біля Новолуганського і Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Відзначимо, що вчора проросійські бойовики зі стрілецької зброї поранили жінку у Мар'їнці. За даними українських військових, місцева жителька Юлія Т. йшла містом зі своєю 3-річною дитиною. Ворог здійснив кілька пострілів. Куля влучила постраждалій в грудну клітину та плече зліва. Їй надали першу медичну допомогу і відправили у лікарню.


      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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