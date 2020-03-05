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      Оккупанты продолжают обстрел украинских военных: трое пострадавших

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      Пророссийские боевики интенсивно обстреливали украинские позиции днем 5 марта. Они били из гранатометов, пулеметов, запрещенных минскими соглашениями минометов и стрелкового оружия. В результате 3 защитников получили ранения.

      Большинство обстрелов оккупанты провели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": таких было 8. Об этом сообщают в штабе ООС.

      К теме: Боевики распространяют фейки об активизации боевых действий на Донбассе, – разведка

      Где стреляли боевики:

      • Вблизи населенного пункта Авдеевка – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из гранатомета, вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • рядом с Зайцевым – дважды из 82-мм минометов выпустил 13 мин;
      • неподалеку Новотошковского – из миномета калибра 120 мм – 10 мин;
      • У пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибра 122 мм – 4 снаряда, из миномета калибра 120 мм – 4 мины и 2 мины из 82-мм миномета;
      • Вблизи Новозвановки – из противотанкового ракетного комплекса;
      • Рядом с Луганским – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела.
      К сожалению, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащего получили боевое поражения.
      Карта окупованих територій
      Карта временно оккупированных территорий / инфографика 24 канала
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Постраждалі Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости политики
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