Боевики распространяют фейки об активизации боевых действий на Донбассе, – разведка

Войска оккупантов на Донбассе распространяют фейковую информацию о возможной активизации боевых действий. В Минообороны объясняют, что это нужно для того, чтобы убедить российскую комиссию в необходимости выделения дополнительных денег.

О том, что боевики прибегают к фейкам для финансирования сообщил представитель Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

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Боевики на Донбассе распространяют фейковую информацию о возможной активизации боевых действий,

– заявил Гуцуляк.

По его словам, разведка установила, что командование российских оккупационных войск пытается повлиять на выводы комиссии, которая прибыла из России. Она проверяет финансово-экономическую деятельность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Вооруженных сил России.

Для того, чтобы получить дополнительные деньги, боевики распространяют фейковые сообщения о возможной активизации боевых действий. А также проводят мероприятия, которые якобы в дальнейшем потребуют усиления финансирования.

С начала работы комиссии командование войск оккупанта провело ряд учений и тренировок.

Важно! Ранее в Минобороны сообщили, что Россия наращивает военные силы вблизи границы с Украиной. В Западном и Южном военных округах Россия почти завершила формирование двух новых армий.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала