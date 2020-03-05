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      Боевики распространяют фейки об активизации боевых действий на Донбассе, – разведка

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      Войска оккупантов на Донбассе распространяют фейковую информацию о возможной активизации боевых действий. В Минообороны объясняют, что это нужно для того, чтобы убедить российскую комиссию в необходимости выделения дополнительных денег.

      О том, что боевики прибегают к фейкам для финансирования сообщил представитель Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

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      Боевики на Донбассе распространяют фейковую информацию о возможной активизации боевых действий,
      – заявил Гуцуляк.

      По его словам, разведка установила, что командование российских оккупационных войск пытается повлиять на выводы комиссии, которая прибыла из России. Она проверяет финансово-экономическую деятельность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Вооруженных сил России.

      Для того, чтобы получить дополнительные деньги, боевики распространяют фейковые сообщения о возможной активизации боевых действий. А также проводят мероприятия, которые якобы в дальнейшем потребуют усиления финансирования.

      С начала работы комиссии командование войск оккупанта провело ряд учений и тренировок.

      Важно! Ранее в Минобороны сообщили, что Россия наращивает военные силы вблизи границы с Украиной. В Западном и Южном военных округах Россия почти завершила формирование двух новых армий.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Оккупированные территории Война на Донбассе Пророссийские боевики Міністерство оборони України Новости политики
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