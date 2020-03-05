Боевики распространяют фейки об активизации боевых действий на Донбассе, – разведка
Войска оккупантов на Донбассе распространяют фейковую информацию о возможной активизации боевых действий. В Минообороны объясняют, что это нужно для того, чтобы убедить российскую комиссию в необходимости выделения дополнительных денег.
О том, что боевики прибегают к фейкам для финансирования сообщил представитель Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.
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Боевики на Донбассе распространяют фейковую информацию о возможной активизации боевых действий,
– заявил Гуцуляк.
По его словам, разведка установила, что командование российских оккупационных войск пытается повлиять на выводы комиссии, которая прибыла из России. Она проверяет финансово-экономическую деятельность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Вооруженных сил России.
Для того, чтобы получить дополнительные деньги, боевики распространяют фейковые сообщения о возможной активизации боевых действий. А также проводят мероприятия, которые якобы в дальнейшем потребуют усиления финансирования.
С начала работы комиссии командование войск оккупанта провело ряд учений и тренировок.
Важно! Ранее в Минобороны сообщили, что Россия наращивает военные силы вблизи границы с Украиной. В Западном и Южном военных округах Россия почти завершила формирование двух новых армий.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала