Бойовики поширюють фейки про активізацію бойових дій на Донбасі, – розвідка

Війська окупанта на Донбасі розповсюджують фейкову інформацію щодо можливої активізації бойових дій. У Мінооборони пояснюють, що це потрібно для того, щоб переконати російську комісію у необхідності виділення додаткових грошей.

Про те, що бойовики вдаються до фейків задля фінансування повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк.

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Бойовики на Донбасі розповсюджують фейкову інформацію щодо можливої активізації бойових дій,

– заявив Гуцуляк.

За його словами, розвідка встановила, що командування російських окупаційних військ намагається вплинути на висновки комісії, яка прибула з Росії. Вона перевіряє фінансово-економічну діяльність з’єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) Збройних сил Росії.

Для того, щоб отримати додаткові гроші, бойовики розповсюджують фейкові повідомлення про можливу активізацію бойових дій. А також проводять заходи, які нібито надалі потребуватимуть посилення фінансування.

Від початку роботи комісії командування військ окупанта провело низку навчань і тренувань.

Важливо! Раніше в Міноборони повідомили, що Росія нарощує військові сили поблизу кордону з Україною. У Західному та Південному військових округах Росія майже завершила формування двох нових армій.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу