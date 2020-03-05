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      Бойовики поширюють фейки про активізацію бойових дій на Донбасі, – розвідка

      - Читать новость на русском
      Бойовики на Донбасі поширюють фейки про активізацію бойових дій / pravda.com

      Війська окупанта на Донбасі розповсюджують фейкову інформацію щодо можливої активізації бойових дій. У Мінооборони пояснюють, що це потрібно для того, щоб переконати російську комісію у необхідності виділення додаткових грошей.

      Про те, що бойовики вдаються до фейків задля фінансування повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк.

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      Бойовики на Донбасі розповсюджують фейкову інформацію щодо можливої активізації бойових дій,
      – заявив Гуцуляк.

      За його словами, розвідка встановила, що командування російських окупаційних військ намагається вплинути на висновки комісії, яка прибула з Росії. Вона перевіряє фінансово-економічну діяльність з’єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) Збройних сил Росії.

      Для того, щоб отримати додаткові гроші, бойовики розповсюджують фейкові повідомлення про можливу активізацію бойових дій. А також проводять заходи, які нібито надалі потребуватимуть посилення фінансування.

      Від початку роботи комісії командування військ окупанта провело низку навчань і тренувань.

      Важливо! Раніше в Міноборони повідомили, що Росія нарощує військові сили поблизу кордону з Україною. У Західному та Південному військових округах Росія майже завершила формування двох нових армій.


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Окуповані території Війна на Донбасі Новини політики Новини Росії Україна – Росія Проросійські бойовики Міністерство оборони України
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