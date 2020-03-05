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      Бойовики вперто порушують мінські домовленості: на Донбасі розмістили "Гради" та танки

      - Читать новость на русском
      Бойовики продовжують порушувати мінські домовленості / rbc.ua

      Війська окупанта розмістили на Донбасі військову техніку, порушуючи мінські домовленості. Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 40 систем залпового вогню "Град", 13 танків та 22 гаубиці у невідведених місцях.

      Бойовики наполегливо порушують мінські домовленості, нехтуючи потребами мирного населення. Про це повідомили у фейсбуці штабу ООС.

      Зверніть увагу: З початку року на Донбасі загинули 18 військових: поіменний список

      Збройні формування РФ розмістили озброєння як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання,
      – йдеться в повідомленні.

      Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала розміщення:

      • 40 систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відводу. Бойовики розмістили "Гради" поблизу Краснолуцького, Міусинська, Садового, техніка також рухалася поблизу Іванівки;
      • 11 танків, 10 самохідних гаубиць і 12 буксированих гаубиць поблизу Міусинська. А також 2 танки на полігоні біля Круглика, які були розміщені за межами виділених місць зберігання.

      "Українська сторона Спільного центру з контролю і координації зазначає, що своїми діями бойовики вперто демонструють небажання дотримуватися мінських домовленостей", – додали у штабі ООС.

      А це свідчить байдуже ставлення військ окупанта до потреб мирного населення з обох сторін лінії зіткнення.

      Важливо! Раніше в Міноборони повідомили, що Росія нарощує військові сили поблизу кордону з Україною. У Західному та Південному військових округах Росія майже завершила формування двох нових армій.

      донбас окуповані території
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ОБСЄ Мінські домовленості Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Зброя Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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