Окупанти продовжують обстріл українських військових: троє постраждалих

Проросійські бойовики інтенсивно обстрілювали українські позиції вдень 5 березня. Вони гатили із гранатометів, кулеметів, заборонених мінськими угодами мінометів та стрілецької зброї. Внаслідок цього 3 оборонців отримали поранення.

Більшість обстрілів окупанти здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": таких було 8. Про це повідомляють у штабі ООС.

Де стріляли бойовики:

Поблизу населеного пункту Авдіївка – з міномету калібру 82 мм противник випустив 7 мін, здійснив 4 постріли з гранатомету, вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поруч із Зайцевим – двічі з 82-мм мінометів випустив 13 мін;

неподалік Новотошківського – з міномету калібру 120 мм – 10 мін;

Біля пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 4 снаряди, з міномету калібру 120 мм – 4 міни та 2 міни з 82-мм міномету;

Поблизу Новозванівки – з протитанкового ракетного комплексу;

Поруч з Луганським – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще 2 військовослужбовця отримали бойове ураження.