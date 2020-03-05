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      Окупанти продовжують обстріл українських військових: троє постраждалих

      -
      Троє військових отримали поранення 5 березня / фото 24 каналу

      Проросійські бойовики інтенсивно обстрілювали українські позиції вдень 5 березня. Вони гатили із гранатометів, кулеметів, заборонених мінськими угодами мінометів та стрілецької зброї. Внаслідок цього 3 оборонців отримали поранення.

      Більшість обстрілів окупанти здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": таких було 8.  Про це повідомляють у штабі ООС.

      Де стріляли бойовики:

      • Поблизу населеного пункту Авдіївка – з міномету калібру 82 мм противник випустив 7 мін, здійснив 4 постріли з гранатомету, вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
      • поруч із Зайцевим – двічі з 82-мм мінометів випустив 13 мін;
      • неподалік Новотошківського – з міномету калібру 120 мм – 10 мін;
      • Біля пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 122 мм – 4 снаряди, з міномету калібру 120 мм – 4 міни та 2 міни з 82-мм міномету;
      • Поблизу Новозванівки – з протитанкового ракетного комплексу;
      • Поруч з Луганським – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли.
      На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще 2 військовослужбовця  отримали бойове ураження.
       
      Карта окупованих територій
      Карта тимчасово окупованих територій / інфографіка 24 каналу
       
      Засідання Ради щодо висловлення недовіри Рябошапці: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Постраждалі Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики
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