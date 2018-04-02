Оккупанты пытались пойти в наступление возле шахты "Бутовка", но были вынуждены отступить
С момента наступления так называемого "Пасхального перемирия" на Донбассе с полуночи 30 марта, российско-оккупационные войска ни дня не придерживались режима тишины. И попытались пойти в наступление на позиции украинских бойцов.
По данным "Информационного сопротивления", в районе между вентстволом шахты "Путиловская" (шахта "Бутовка") и позициями на "Алмазе", рейдовая пехотная группа противника, действуя вдоль недостроенного участка Кольцевой дороги, попыталась обстрелять из нейтральной зоны передовые позиции ВСУ на "Алмазе".
Ответным огнем боевой охраны подразделений ВСУ группа была оттеснена на исходный рубеж.
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Стоит отметить, что отход группы оккупанты прикрывали огнем крупнокалиберных пулеметов и 82-мм минометов.