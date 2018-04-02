Окупанти намагалися піти в наступ біля шахти "Бутівка", але були змушені відступити: деталі бою

З моменту настання так званого "Великоднього перемир'я" на Донбасі з опівночі 30 березня, російсько-окупаційні війська жодного дня не дотримувалися режиму тиші. І спробували піти у наступ на позиції українських бійців.

За даними "Інформаційного спротиву", у районі між вентстволом шахти "Путилівська" (шахта "Бутівка") та позиціями на "Алмазі", рейдова піхотна група противника, діючи уздовж недобудованої ділянки Кільцевої дороги, спробувала обстріляти з нейтральної зони передові позиції ЗСУ на "Алмаз".

У відповідь вогнем бойової охорони підрозділів ЗСУ група була відтіснена на вихідний рубіж.

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Варто зазначити, що відхід групи окупанти прикривали вогнем великокаліберних кулеметів та 82-мм мінометів.