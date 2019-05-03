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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Оккупанты ранили двух наших защитников на Донбассе

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      На фронте – двое раненых
      На фронте – двое раненых / 24 канал

      С начала суток, 3 апреля, российские оккупационные войска 16 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.

      Пророссийские боевики били по позициям Вооруженных Сил Украины из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под обстрелами оказались наши позиции вблизи Авдеевки, Новотроицкого, Гнутово, Марьинки, Лебединского, Широкино, Пищевика, Павлополя.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник активизировался неподалеку Золотого-4, Новолуганского, Шумов.

      "На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в штабе.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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