Оккупанты ранили двух наших защитников на Донбассе

С начала суток, 3 апреля, российские оккупационные войска 16 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет.

Пророссийские боевики били по позициям Вооруженных Сил Украины из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Читайте также: Потери Украины на Донбассе в апреле: что известно о 15 погибших героях В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под обстрелами оказались наши позиции вблизи Авдеевки, Новотроицкого, Гнутово, Марьинки, Лебединского, Широкино, Пищевика, Павлополя. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник активизировался неподалеку Золотого-4, Новолуганского, Шумов. "На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в штабе.