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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Окупанти поранили двох наших захисників на Донбасі

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      На фронті – двоє поранених
      На фронті – двоє поранених / 24 канал

      Від початку доби, 3 квітня, російські окупаційні війська 16 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє українських військових зазнали поранень, загиблих немає.

      Проросійські бойовики гатили по позиціях Збройних Сил України з 120 і 82 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. 

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під обстрілами опинились наші позиції поблизу Авдіївки, Новотроїцького, Гнутового, Мар'їнки, Лебединського, Широкиного, Пищевика, Павлополя. 

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник активізувався неподалік Золотого-4, Новолуганського, Шумів.

      "На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – додали у штабі. 

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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