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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО ПОЖАР В КЕМЕРОВО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Оккупанты резко усилили обстрелы на фронте: есть погибший

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Война на Донбассе
Война на Донбассе / 24 Канал

За прошедшие сутки через вражеские обстрелы на Донбассе погиб украинский военный, еще один боец получил травму.

Об этом сообщили в пресс-центре военных.

Всего за минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям.

На донецком направлении с 120 мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков.

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Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовки, а крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя. С БМП оккупанты вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а с стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.

На луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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