Окупанти різко посилили обстріли на фронті: є загиблий

Минулої доби через ворожі обстріли на Донбасі загинув український військовий, ще один боєць зазнав травми.

Про це повідомили у прес-центрі військових.

Усього за минулу добу бойовики російсько-окупаційних війська 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

На донецькому напрямку із 120 мм мінометів агресор обстріляв наші оборонні укріплення в Опитному, Лебединському та Широкиному, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків.

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Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки, Новотроїцького, Водяного, шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети по наших позиціях в районі Верхньоторецького та Павлополя. З БМП окупанти вели вогонь по силах АТО поблизу Гнутового, а з стрілецької зброї неподалік шахти Бутівка, Кам’янки, Мар’їнки та Красногорівки.

На луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні наші позиції в Новгородському, а з великокаліберних кулеметів поблизу Троїцького.