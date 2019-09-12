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      Оккупанты так называемой "ЛНР " передали Украине 54 заключенных

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      Украинская сторона получила 54 заключенных из оккупированной части Украины
      Украинская сторона получила 54 заключенных из оккупированной части Украины / Фото из открытых источников

      В четверг, 12 сентября, на мосту возле города Счастье уже в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области.

      На своей странице в фейсбуке украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что во время передачи от представителей так называемой "ЛНР" украинская сторона получила 54 человека. Среди них самому младшему – 26 лет, а самому старшему – 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и Киеве.

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      Денисова также отметила, что сразу после прохождения всех необходимых процедур лицо одний человек будет освобожден, в связи с окончанием срока отбывания наказания.

      Среди прочего, украинская сторона получила 10 уголовных дел, по которым осужденные лица теперь смогут обратиться к судебным органам в порядке апелляции или кассации.


      Оккупанты передали украинской стороне 54 заключенных / Фото Людмила Денисова

      Отметим, что с декабря 2018 года до сегодня из оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой – 13, из них 105 человек – освобождены.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Людмила Денисова Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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