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      Окупанти так званої "ЛНР" передали Україні 54 ув'язнених

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      Українська сторона отримала 54 ув'язнених зокупованої частини України
      Українська сторона отримала 54 ув'язнених зокупованої частини України / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя вже всьоме відбулась передача засуджених громадян України, які перебували в пенітенціарних установах на момент окупації частини Луганської області.

      На своїй сторінці у фейсбуці українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила, що під час передачі від представників так званої "ЛНР" українська сторона отримала 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 роки, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та Києві.

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      Денісова також зазначила, що відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу буде звільнено, у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.

      Серед іншого, українська сторона отримала 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи тепер зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації.


      Окупанти передали українській стороні 54 ув'язнених / Фото Людмила Денісова

      Зазначимо, що від грудня 2018 року до сьогодні з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянина України, а з Донецької – 13, з них 105 осіб – звільнено.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська Людмила Денісова
      Джерело: 24 Канал
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