Окупанти так званої "ЛНР" передали Україні 54 ув'язнених

У четвер, 12 вересня, на мосту біля міста Щастя вже всьоме відбулась передача засуджених громадян України, які перебували в пенітенціарних установах на момент окупації частини Луганської області.

На своїй сторінці у фейсбуці українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила, що під час передачі від представників так званої "ЛНР" українська сторона отримала 54 особи. Серед них наймолодшому – 26 роки, а найстаршому – 61 рік. Ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та Києві.

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Денісова також зазначила, що відразу після проходження усіх необхідних процедур одну особу буде звільнено, у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.

Серед іншого, українська сторона отримала 10 кримінальних справ, за якими засуджені особи тепер зможуть звернутися до судових органів в порядку апеляції або касації.



Окупанти передали українській стороні 54 ув'язнених / Фото Людмила Денісова

Зазначимо, що від грудня 2018 року до сьогодні з окупованої частини Луганської області було отримано 373 засуджених громадянина України, а з Донецької – 13, з них 105 осіб – звільнено.