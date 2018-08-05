Оккупанты убили украинского защитника, двое полицейских получили ранения, – штаб
За прошедшие сутки, 4 августа, оккупационные войска России 33 раза открывали огонь по позициям украинских защитников, в том числе 1 раз – из тяжелого вооружения.
В штабе Операции Объединенных сил сообщают, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП.
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Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутова, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкина. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Широкина из 82-мм минометов,
– говорится в сообщении штаба.
В результате вражеских действий, из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск в 2 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки и Широкина.
По данным разведки двое оккупантов погибли, один получил ранения.