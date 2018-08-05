Окупанти вбили українського захисника, двоє поліцейських отримали поранення, – штаб

Упродовж минулої доби, 4 серпня, окупаційні війська Росії 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

У штабі Операції Об’єднаних сил повідомляють, що російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

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Вогонь вівся по захисниках Кримського, Новозванівки, Троїцького, Новолуганського, Мар’їнки, Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Чермалика Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Широкиного із 82-мм мінометів,

– йдеться у повідомленні штабу.

Внаслідок ворожих дій, зі складу Об’єднаних сил один військовослужбовець загинув і двоє поліцейських отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Новозванівки та Широкиного.

За даними розвідки двоє окупантів загинуло, один дістав поранення.