Оккупанты ударили по Зайцево в первые часы перемирия
В первые часы "хлебного перемирия" российско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру в Зайцево из минометов 120 мм калибра.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Всего по военным и гражданской инфраструктуре выпустили 14 мин. Огонь оккупанты вели из населенного пункта Зайцево Пивденне с 3:55 до 4:20.
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Обстрелом оккупанты уничтожили нежилой дом, повредили хозяйственные постройки, ограждение и приусадебный участок мирных жителей по улице Маресьева.
К счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Источник: 24 канал
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