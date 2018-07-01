Оккупанты ударили по Зайцево в первые часы перемирия

В первые часы "хлебного перемирия" российско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и гражданскую инфраструктуру в Зайцево из минометов 120 мм калибра.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.



Всего по военным и гражданской инфраструктуре выпустили 14 мин. Огонь оккупанты вели из населенного пункта Зайцево Пивденне с 3:55 до 4:20.

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Обстрелом оккупанты уничтожили нежилой дом, повредили хозяйственные постройки, ограждение и приусадебный участок мирных жителей по улице Маресьева.



К счастью, никто из местных жителей не пострадал.