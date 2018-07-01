Окупанти вдарили по Зайцевому у перші години перемир’я

Окупанти вдарили по Зайцевому у перші години перемир’я120 Читать новость на русском
У перші години "хлібного перемир’я" російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил України та цивільну інфраструктуру у Зайцевому із мінометів 120 мм калібру.
Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.
Усього по військових та цивільній інфраструктурі випустили 14 мін. Вогонь окупанти вели з населеного пункту Зайцеве Південне з 3:55 до 4:20.
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Обстрілом окупанти знищили нежитловий будинок, пошкодили господарські будівлі, огорожу та присадибну ділянки мирних мешканців по вулиці Маресьєва.
На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Джерело: 24 канал
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