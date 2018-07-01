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Російсько-окупаційні війська порушують перемир’я на Донбасі

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 канал

Російсько-окупаційні війська на Донбасі цинічно порушують "хлібне перемир’я" на Донбасі – з початку доби 1 липня вони вчинили 7 обстрілів.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у Facebook.

За словами військових, противники не припиняють провокації попри встановлене Тристоронньою контактною групою "хлібне перемир’я".

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1 липня під провокаційним вогнем перебували наші позиції у районі населених пунктів Кримське, Луганське, Гнутове та Водяне.

Українські захисники цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога,
– додали в ООС.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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