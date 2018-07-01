Российско-оккупационные войска нарушают перемирие на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе цинично нарушают «хлебное перемирие» на Донбассе – с начала суток 1 июля они совершили 7 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

По словам военных, противник не прекращает провокации несмотря на установленное Трехсторонней контактной группой "хлебное перемирие".

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1 июля под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Гнутовое и Водяное.

Украинские защитники вполне контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага,

– добавили в ООС.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.