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      Оккупанты уничтожают древнее мусульманское кладбище в Крыму: фото

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      Оккупанты прокладывают водопровод через древнее кладбище: захоронения хотят уничтожить
      Оккупанты прокладывают водопровод через древнее кладбище: захоронения хотят уничтожить / ua-news.liga.net

      Россия уничтожает древнее кладбище мусульман в оккупированном ею Крыму. Захоронение расположено в исчезнувшем селе Унгут Кировского района автономной республики. На этом месте оккупанты хотят построить водопровод из северных регионов полуострова в Керчь.

      В подготовке к прокладке водопровода оккупанты провели так называемые "археологические раскопки", сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

      К слову: Россия разместила в Крыму противовоздушную оборону, которая может достичь Киева, – разведка

      Россияне пытаются представить мусульманские захоронения как "древне-скифские" захоронения. Вандализм оккупационных властей не оставил в стороне местных жителей, которые обратились к оккупационной администрации с требованием проложить водопровод в обход захоронения.

      МинВОТ также отмечает, что оккупационная власть последовательно пытается нарастить объемы водозабора из местных источников полуострова, что создает серьезные долговременные риски для экологии Крыма.

      Первые негативные последствия заметны уже сегодня. Так, на полуострове наблюдается ухудшение качества подземных вод, засоление почв и тому подобное.

      Министерство оккупированных территорий заявляет о недопустимости разрушения захоронений, культовых объектов, объектов исторического наследия на временно оккупированной части территории Украины.

      Неспособность государства-оккупанта обеспечить базовые потребности населения не может быть оправданием для подобного варварства,
      – заявили в МинВОТ.

      Как оккупанты уничтожают древнее кладбище: смотрите фото

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Министерство по делам ветеранов Іслам
      Источник: 24 канал
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