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      Окупанти знищують стародавнє мусульманське кладовище у Криму: фото

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      Окупанти прокладають водогін через стародавнє кладовище: поховання хочуть знищити
      Окупанти прокладають водогін через стародавнє кладовище: поховання хочуть знищити / ua-news.liga.net

      Росія знищує стародавнє кладовище мусульман в окупованому нею Криму. Поховання розташоване у зниклому селі Унгут Кіровського району автономної республіки. На цьому місці окупанти хочуть збудувати водогін з північних регіонів півострова у Керч.

      У підготовці до прокладання водогону окупанти провели так звані "археологічні розкопки", повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.

      До слова: Росія розмістила в Криму протиповітряну оборону, що може сягнути до Києва, – розвідка

      Росіяни намагаються подати мусульманські поховання як "древньо-скіфські" захоронення. Вандалізм окупаційної влади не залишив осторонь місцевих мешканців, які звернулися до купаційної адміністрації з вимогою прокласти водогін в обхід похованню.

      МінТОТ також зазначає, що окупаційна влада послідовно намагається наростити обсяги водозабору з місцевих джерел півострова, що створює серйозні довготривалі ризики для екології Криму.

      Перші негативні наслідки помітні вже сьогодні. Так, на півострові спостерігається погіршення якості підземних вод, засолення ґрунтів тощо.

      Міністерство окупованих територій заявляє про неприпустимість руйнування поховань, культових об'єктів, об'єктів історичної спадщини на тимчасово окупованій частині території України.

      Неспроможність держави-окупанта забезпечити базові потреби населення не може бути виправданням для подібного варварства,
      – заявили у МінТОТ.

      Як окупанти знищують давнє кладовище: дивіться фото

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      Теги: Новини України Міністерство у справах ветеранів Анексія Криму Новини Криму Іслам
      Джерело: 24 канал
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