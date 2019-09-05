Росія розмістила в Криму протиповітряну оборону, що може сягнути до Києва, – розвідка

На території окупованого Криму Росія створила потужне угруповання, яке дозволяє їй проводити операції в усьому регіоні Чорного моря. Це повітряний компонент, надводний і підводний флоти, а також сухопутний компонент, який посилився засобами протиповітряної оборони, що досягають майже до Києва.

Крім того, Росія нарощує берегові ракетні комплекси, що дозволить знищувати надводні цілі майже на всій акваторії Чорного моря, розповів в інтерв'ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Не виключається розміщення й інших видів озброєння, у тому числі й ядерної зброї на території окупованого Криму. Ось це і є загрозою безпеці нашої країни,

– наголосив Скібіцький.

Крім того, Москва проводить потужну інформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію ситуації в окремих регіонах України, на посилення недовіри серед населення до влади, дискредитацію державного керівництва та Збройних сил.

"Зараз дедалі частіше ми маємо справу з фейковими повідомленнями, які є на грані між новиною і дезінформацією. Такими питаннями займаються не тільки російські цивільні структури, а й структури Міноборони РФ", – зауважив представник української розвідки.

Він додав, що безпосередньо в Південному окрузі Збройних сил Росії створене ціле управління, яке працює саме за цим напрямком. На підрозділи цього управління покладені такі завдання як інформаційна ізоляція окупованих районів, ведення активної пропаганди, інші питання, що контролюються не тільки на рівні Південного округу, а й на рівні Генштабу Росії.

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