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      Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых

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      Вследствие вражеских обстрелов 7 украинских бойцов получили ранения / prm.ua

      В течение суток 20 ноября подконтрольные России боевики 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов сразу же 7 украинских бойцов получили ранения.

      Оккупационные войска вели свои обстрелы из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, сообщает штаб ООС.

      К слову: Украинские военные сбили вражеский беспилотник со взрывчаткой: после падения он сдетонировал

      В частности, противник совершил 4 обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":

      • неподалеку от Березового – из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Пищевика – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • возле Талаковки – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
      • неподалеку от Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

      Кроме того, оккупанты трижды стреляли в районе действия группировки "Север":

      • вблизи Южного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Гладосово – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Новотошковского – из стрелкового оружия.

      При этом обстрелы боевиков были крайне циничными – они дважды согласовывали тишину для оказания помощи раненым, продолжая после этого вести коварные обстрелы.

      окуповані території, Донбас
      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе
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