Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых

В течение суток 20 ноября подконтрольные России боевики 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов сразу же 7 украинских бойцов получили ранения.

Оккупационные войска вели свои обстрелы из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, сообщает штаб ООС.

К слову: Украинские военные сбили вражеский беспилотник со взрывчаткой: после падения он сдетонировал

В частности, противник совершил 4 обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток":

неподалеку от Березового – из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Талаковки – из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку от Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты трижды стреляли в районе действия группировки "Север":

вблизи Южного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Гладосово – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Новотошковского – из стрелкового оружия.

При этом обстрелы боевиков были крайне циничными – они дважды согласовывали тишину для оказания помощи раненым, продолжая после этого вести коварные обстрелы.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала