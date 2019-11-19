Украинские военные сбили вражеский беспилотник со взрывчаткой: после падения он сдетонировал
На Горловском направлении в зоне проведения Операции Объединенных сил украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат противника.
Дрон был запущен с целью выяснения построения системы обороны и раскрытия систем огня подразделений ООС. Об этом сообщили на фейсбук-странице штаба.
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Беспилотник был сбит благодаря действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств из стрелкового оружия.
Остатки сбитого устройства переданы специалистам для изучения и идентификации.
Отметим, что 17 ноября российские войска атаковали позиции 46-й десантно-штурмовой бригады близ села Сизое возле Луганска с территории Российской Федерации. Один военнослужащий получил тяжелые ранения.
Враг сбросил с дрона гранату, в результате чего множественные ранения спины получил украинский военный.
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