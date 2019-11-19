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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Украинские военные сбили вражеский беспилотник со взрывчаткой: после падения он сдетонировал

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      ВСУ сбили вражеский беспилотник / mil.gov.ua

      На Горловском направлении в зоне проведения Операции Объединенных сил украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат противника.

      Дрон был запущен с целью выяснения построения системы обороны и раскрытия систем огня подразделений ООС. Об этом сообщили на фейсбук-странице штаба.

      Актуально: Россия с собственной территории атаковала украинских военных: детали

      Беспилотник был сбит благодаря действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств из стрелкового оружия.

      Остатки сбитого устройства переданы специалистам для изучения и идентификации.

      Отметим, что 17 ноября российские войска атаковали позиции 46-й десантно-штурмовой бригады близ села Сизое возле Луганска с территории Российской Федерации. Один военнослужащий получил тяжелые ранения.

      Враг сбросил с дрона гранату, в результате чего множественные ранения спины получил украинский военный.

      К теме: Большая война может прийти в Украину, – Климкин


      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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