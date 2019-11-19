Українські військові збили ворожий безпілотник з вибухівкою: після падіння він здетонував

На Горлівському напрямку у зоні проведення Операції Об'єднаних сил українські військові збили безпілотний літальний апарат противника.

Дрон був запущений з метою з'ясування побудови системи оборони і розкриття систем вогню підрозділів ООС. Про це повідомили на фейсбук-сторінці штабу.

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Безпілотник був збитий завдяки діям спостерігачів і розрахунку чергових вогневих засобів зі стрілецької зброї.

Залишки збитого пристрою передано фахівцям для вивчення та ідентифікації.

Відзначимо, що 17 листопада російські війська атакували позиції 46-ої десантно-штурмової бригади поблизу села Сизе біля Луганська з території Російської Федерації. Один військовослужбовець отримав важкі поранення.

Ворог скинув з дрона гранату, в результаті чого множинні поранення спини отримав український військовий.

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Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу