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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Українські військові збили ворожий безпілотник з вибухівкою: після падіння він здетонував

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      ЗСУ збили ворожий безпілотник / mil.gov.ua

      На Горлівському напрямку у зоні проведення Операції Об'єднаних сил українські військові збили безпілотний літальний апарат противника.

      Дрон був запущений з метою з'ясування побудови системи оборони і розкриття систем вогню підрозділів ООС. Про це повідомили на фейсбук-сторінці штабу.

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      Безпілотник був збитий завдяки діям спостерігачів і розрахунку чергових вогневих засобів зі стрілецької зброї.

      Залишки збитого пристрою передано фахівцям для вивчення та ідентифікації.

      Відзначимо, що 17 листопада російські війська атакували позиції 46-ої десантно-штурмової бригади поблизу села Сизе біля Луганська з території Російської Федерації. Один військовослужбовець отримав важкі поранення.

      Ворог скинув з дрона гранату, в результаті чого множинні поранення спини отримав український військовий.

      До теми: Велика війна може прийти в Україну, – Клімкін


      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики
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