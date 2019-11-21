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      РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА

      Окупанти посилили обстріли на Донбасі: багато поранених

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      Внаслідок ворожих обстрілів 7 українських бійців зазнали поранень / prm.ua

      Протягом доби 20 листопада підконтрольні Росії бойовики 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів одразу ж 7 українських бійців зазнали поранень.

      Окупаційні війська вели свої обстріли з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, включно з великокаліберними кулеметами, повідомляє штаб ООС.

      До слова: Українські військові збили ворожий безпілотник з вибухівкою: після падіння він здетонував

      Зокрема, противник здійснив 4 обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Пищевика – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
      • неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

      Крім того, окупанти тричі стріляли у районі дії угруповання "Північ":

      • поблизу Південного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
      • неподалік Гладосового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • біля Новотошківського – зі стрілецької зброї.

      При цьому обстріли бойовиків були вкрай цинічними – вони двічі погоджували тишу для надання допомоги пораненим, продовжуючи після цього вести підступні обстріли.

      окуповані території, Донбас
      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

       

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил
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