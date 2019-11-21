Окупанти посилили обстріли на Донбасі: багато поранених

Протягом доби 20 листопада підконтрольні Росії бойовики 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів одразу ж 7 українських бійців зазнали поранень.

Окупаційні війська вели свої обстріли з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, включно з великокаліберними кулеметами, повідомляє штаб ООС.

До слова: Українські військові збили ворожий безпілотник з вибухівкою: після падіння він здетонував

Зокрема, противник здійснив 4 обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, окупанти тричі стріляли у районі дії угруповання "Північ":

поблизу Південного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Гладосового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Новотошківського – зі стрілецької зброї.

При цьому обстріли бойовиків були вкрай цинічними – вони двічі погоджували тишу для надання допомоги пораненим, продовжуючи після цього вести підступні обстріли.



Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу